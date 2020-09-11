الكمارك: إعادة إصدار إرسالية مواد غذائية مستوردة مخالفة في طريبيل

2020/09/11 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة، عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي من اعادة اصدار مواد غذائية ( كجب + مايونيز ) مستورد كونها محملة على سيارة مكشوفة وغير مبردة خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .

وتابعت في بيان تلقته “الاخبارية” إنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات ذات العلاقة”.

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