وفد الشرطة يصل الدوحة وسط إجراءات مشددة

2020/09/11 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

وصل وفد نادي الشرطة الرياضي الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في دوري ابطال اسيا والذي سيقام بنظام التجمع.

وقال المدرب المساعد لفريق الكرة حيدر نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ عن “وفد الفريق وصل الى العاصمة القطرية الدوحة بعدما ناهى معسكر القاهرة”.

وأوضح أن “الفريق سيبدأ استعداداته من اليوم تحضيراً لدوري ابطال آسيا، حيث كان معسكر الفريق ناجحاً في القاهرة وخضنا ثلاث مباريات ساهمت برفع اعداد اللاعبين”.

يذكر ان دوري ابطال آسيا سيتم استئنافه ابتداءً من الاثنين المقبل.



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