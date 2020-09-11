النيران طالت مساعدات إنسانية.. إخماد آخر ألسنة حريق بيروت

2020/09/11 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمد رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني، الجمعة آخر ألسنة اللهب من حريق ضخم اندلع في مرفأ بيروت الخميس، بعد نحو شهر من انفجار هائل دمر المرفأ والمنطقة المحيطة به.

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