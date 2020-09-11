ديالى تعلن انتهاء ازمة” حوض الندا” وتؤكد: انقذنا 7 الاف الاسر من النزوح القسري

2020/09/11 | 13:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، انتهاء ازمة حوض الندا شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(92كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمة العطش الحادة التي ضربت حوض الندا(50كم شرق بعقوبة) والي يتالف من 25 قرية زراعية انتهت بعد مرور 3 اشهر قاسية مرت بها القرى سب عدم وصول مياه النهر الرئيسي المغذي لمحطات الاسالة والاراضي الزراعية”.واضاف الخزاعي،ان” وصول مياه النهر وبدء محطات الاسالة بالعمل انقذ 7 الاف اسرة من النزوح القسري سب العطش مؤكدا وجود خطة لكري وتطهير النهر الرئيسي المغذي للقرى من اجل خلق مرونة في حركة المياه بالاضافة الى رفع التجاوزات التي كانت وراء الازمة خلال الاشهر الماضية”.وتابع،ان” موجات العطش الحادة التي مرت بها قرى الندا اسهمت خلال السنوات الاخيرة في نزوح 20% من سكانها بالاضافة الى حالة الامنية وتكرار الخروقات بين فترة واخرى كلها عوامل دفعت الى نزوح العشرات من الاسر لكن الاوضاع الحالية مستقرة”.ويعد الندا رابع اكبر حوض زراعي في ديالى ويقع شرق ديالى ويتميز اراضيه الزراعية الواسعة والخصبة

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