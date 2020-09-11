اسعار النفط تسجل هبوطا جديدا وسط تنامي مخاوف المستثمرين

2020/09/11 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت أسعار النفط، انخفاضا جديدا الجمعة، حيث هبط خام "برنت" دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37% إلى 39.91 دولار للبرميل.

ويوم الثلاثاء الماضي هبط "برنت" دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2020.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.27% إلى 37.2 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

وما زالت الأسواق تتخوف بشأن تأثير أزمة كورونا على أسواق النفط، إذ ما تزال الأزمة تضغط بشدة على الطلب على الوقود.

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