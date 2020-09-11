بالصور.. الرد السريع ينفذ إنزالاً جوياً في أهوار ميسان

2020/09/11 | 13:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} نفذت قوات الرد السريع، إنزالاً جوياً في أهوار محافظة ميسان.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة { أين نيوز} نسخة منه "يواصل ابطال الرد السريع عملية نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء، حيث نفذ الشجعان في فوج الاستطلاع إنزال في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة وإسناد طيران الجيش".

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