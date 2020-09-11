2020/09/11 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي ومنافس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيحتفظ بوجود صغير بالعراق في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد بايدن في تصريح تأييده لسحب القوات الأميركية من العراق، إلا أن سحب القوات الأميركية ستواجه مشكلة خطر تنظيم داعش الإرهابي الذي مازال قائما في المنطقة، مشيرا إلى حاجة واشنطن لتنسيق قدرة العمليات الخاصة مع حلفاء بلاده، فيما حدد أن عدد القوات الأميركية في العراق سيتراوح ما بين ألف وخمسمئة إلى الفي جندي على الاغلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: سأحتفظ بأقل وجود للقوات الأميركية داخل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: سأحتفظ بأقل وجود للقوات الأميركية داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).