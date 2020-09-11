ترمب: سنخفض عدد قواتنا في العراق إلى 2000 جندي

2020/09/11 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع خطوات الولايات المتحدة الخاصة بتقليص عدد قواتها في العراق، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عدد القوات التي ستبقى في العراق خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

تصريحات ترمب جاءت عقب إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها لنحو ثلاثة آلاف وخمسمئة جندي في العراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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