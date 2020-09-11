برشلونة يستعد لحسم خامس صفقات الصيف

2020/09/11 | 13:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أنّ نادي برشلونة، قريب من حسم خامس صفقاته الصيفية لموسم 2020/2021.

وبحسب المجلة، فإن “كومان مُصر على التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي من أولمبيك ليون هذا الصيف”.

وأوضحت المجلة، أنّ “ديباي أبدى موافقته بالفعل على الانتقال إلى “الكامب نو” هذا الصيف، وتوصل لاتفاق حول شروطه الشخصية، ولكن الناديين لم يجروا أي محادثات رسمية حتى الآن”.

ورغم أنّ وسائل إعلام كتالونية، نفت تواصل برشلونة مع ديباي، ولكن المجلة أكدت في تقريرها، أنّ إدارة النادي أبلغت كومان انها ستتحرك لحسم الصفقة.

ديباي ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي مع ليون، وشارك في 22 مُباراة بمُختلف المُسابقات، وسجّل 15 هدفًا، وقدم تمريرتان حاسمتان.



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