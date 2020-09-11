2020/09/11 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادرصدت عضو لجنة التربية النيابية النائب هوازن الشمري، الجمعة، 5 اسباب وراء ظاهرة تفاقم الامية في العراق.وقالت الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 5 اسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع الكبير في معدلات الامنية بالعراق والتي تمثل مؤشر سلبي بالغ الخطورة على مستقبل العراق لافتا الى ان الاسباب هي اهمال الحكومات المتعاقبة للتربية بالاضاف الى ظروف البلاد في مختلف الاتجاهات ومنها الامنية والاقتصادية ناهيك عن عدم وجود بيئية مدرسية جاذبة للاطفال والازمات الاقتصادية المتلاحقة كلها كان لها تاثير كبير على نسبة عالية من العوائل دفعت بمجملها الى ارتفاع الامية”.واضافت الشمري،انها” تدعو الى تفعيل مراكز محو الامية التي جرى تعليقها كونها اداة فعالة في مواجهة ظاهرة تهدد مستقبل العراق خاصة مع وجود اعداد ليست قليلة لايعرفون القراءة والكتاية “.وتعاني محافظات العراق من ارتفاع هائل في معدلات الامية خاصة في العقود 3 الماضية.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: 5 اسباب وراء ظاهرة تفاقم” امية العراق”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: 5 اسباب وراء ظاهرة تفاقم” امية العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).