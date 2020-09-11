تظاهرات غاضبة تندد بالفساد الإداري وتدعو محافظ بابل ونائبيه للاستقالة

2020/09/11 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت وتيرة الغضب الشعبي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل لمطالبة المحافظ ونائبيه بتقديم استقالتهم على خلفية تهم فساد مالية وإدارية.

وشهدت التظاهرات التي جابت شوارع مدينة الحلة انطلاقا من مجسر ثورة العشرين وصولا إلى قرب منزل المحافظ، شهدت محاولات تفريق للمتظاهرين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، فيما أُعتقل آخرون واُطلق سراحهم بعد ساعات.

وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في احتجاجهم السلمي لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها استقالة المحافظ والكشف عن قتلة المتظاهرين.

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