بلاسخارت: الانتخابات المقبلة يجب أن تتسم بالمصداقية وتكون بقيادة عراقية

2020/09/11 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت، على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية المبكرة ذات مصداقية لتعزيز مفهوم الديمقراطية.

ودعت الممثلة الأممية في العراق خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، دعت القوى السياسة داخل مجلس النواب وخارجه لتقديم الدعم للحكومة، وذلك لإنجاز مهمة الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن إبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أي تدخل سياسي، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وتتسم بالمصداقية لبناء ثقة المواطن العراقي.

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