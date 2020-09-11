وفاة “محترف المقام العراقي” يحيى إدريس

2020/09/11 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نعت نقابة الفنانين العراقيين بوفاة الباحث الموسيقي الأستاذ يحيى أدريس صباح اليوم الجمعة.وقال نقيب الفنانين جبار جودي ، في تصريح صحافي، ان “الراحل أدريس توفى في منزله في العاصمة بغداد بعد معاناة مع الأمراض أبرزها (البروستاتا)”.ويحيى إدريس مواليد الموصل 1945 (75 عاماً) أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أربيل، حصل على شهادة […]

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