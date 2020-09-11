"تضارب محتمل في البيانات".. لقاح كورونا الروسي يقلق العلماء

2020/09/11 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة "لانسيت" الطبية، الخميس، إنها طلبت من واضعي دراسة حول لقاح روسي محتمل لفيروس كورونا المستجد توضيحات بعد أن خضعت أبحاثهم للتدقيق.

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