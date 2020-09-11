2020/09/11 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، الجمعة، اصدراها لبطاقة دخول (مبهمة) يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، متوعدة بإتخاذ اجراءات قانونية بحق الصفحة التي روجت للوثيقة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم (11 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "لوحظ في الاونة الاخيرة وجود عدد من الصفحات الوهمية التي تسيء الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، والتي تقوم بـ تلفيق الكذب والتسقيط عكس الحقيقة، حيث قامت احد صفحات التواصل الاجتماعي بنشر ورقة فيها معلومات مبهمة وغير رسمية ولا تمت لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بصلة، وهدفها التشهير وان تسيء لسمعة هذه المؤسسة الخدمية".

واضاف البيان: "نود ان نبين لمواطنينا الكرام ان مثل هذه الصفحات الوهمية متابعة من قبلنا ومن الجهات المختصة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ونعاهد المواطنين الكرام باننا ماضون في طريق اصلاح العمل وتطويره ولا تأخرنا مثل هكذا تعليقات او منشورات التي هدفها زعزعة قوتنا، ويبقى منتسبي مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في خدمة المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تنويه من مديرية الاحوال بشأن بطاقة الدخول (المبهمة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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