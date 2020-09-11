لغز بلا حل.. أنثى ثعبان بعمر 62 عاما تضع 7 بيضات 'من دون ذكر'

2020/09/11 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يحاول الخبراء في حديقة حيوان بالولايات المتحدة حل لغز علمي فريد من نوعه، يتمثل في معرفة كيف وضعت أنثى ثعبان، تبلغ من العمر 62 عاما، 7 بيضات، وذلك رغم عدم اقترابها من أي ذكر، لمدة عقدين على الأقل.

وكشفت صحيفة "سانت لويس بوست ديسباتش" أن 3 من بيضات أنثى ثعبان الكرة "Python"، التي تعيش في حديقة حيوان سانت لويس، نقلت إلى حاضنة، بينما استخدمت اثنتان لأخذ عينات وراثية، فيما فسدت البيضتان المتبقيتان.

ووضعت الأنثى بيضها في 23 يوليو الماضي، علما بأنه يجب أن يفقس في غضون شهر تقريبا.

وقال مارك وانر، مدير علم الزواحف بحديقة الحيوان في ولاية ميسوري، إنه من غير المعتاد، إن لم يكن نادرا، أن تتكاثر ثعابين الكرة من دون اتصال جنسي، وذلك رغم أن الإناث تقوم أحيانا بتخزين الحيوانات المنوية لتأخير عملية الإخصاب.

وستوضح العينة الجينية ما إذا كان تم إنتاج البيض عن طريق الاتصال الجنسي أو اللاجنسي، وهو ما يسمى التوالد العذري الاختياري.

وثعبان الكرة الوحيد الآخر في حديقة حيوان سانت لويس، ذكر، يبلغ من العمر حوالي 31 عامًا.



وهو، مثل الأنثى، ليس معروضا للعامة.

وسبق أن وضعت أنثى الثعبان، التي تحمل في الحديقة اسما يقتصر على رقم 361003، عددا من البيض عام 1990، أي قبل 30 عاما.

وقال وانر إن التكاثر بهذه الطريقة غير معتاد لأن ثعابين الكرة، المعروفة أيضا باسم "الثعبان الملكي"، تتوقف عن وضع البيض قبل فترة طويلة من بلوغها الستينيات من عمرها.

وأوضح: "ستكون بالتأكيد أكبر أنثى ثعبان نعرفها تضع بيضا في التاريخ "، علما بأنها أيضا أكبر ثعبان تم توثيقه في حديقة حيوان على الإطلاق، وقد أهداها مالك هاو إلى حديقة سانت لويس عام 1961.

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