الحكيم: الإعلام الرقمي رصد مواقع مزيفة ومخالفات لبعض السياسيين في العراق

2020/09/11 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام مركز الإعلام الرقمي مؤتمره الأول للتقنية الرقمية لرصد ومتابعة وتحليل حركة الواقع الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي.

المدير التنفيذي للمركز مازن الحكيم أكد رصد الكثير من المواقع المزيفة ولجوء الكثير من السياسيين إلى طرق غير قانونية لزيادة عدد متابعيهم على موقع تويتر.

وأضاف الحكيم أن المركز تمكن من رصد مواقع خاصة بالتنظيمات الإرهابية والتي تم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية.

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