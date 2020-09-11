آراء متباينة للنواب بشأن فقرة الدوائر الانتخابية في العراق

2020/09/11 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتباين أراء النواب من مختلف القوى السياسية فيما يتعلق بفقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.

النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، يرى أن الدائرة الواحدة لا يمكن الرجوع إليها، مبينا أن ائتلاف دولة القانون والفضيلة مع الدائرة الواحدة، معتبرا في الوقت نفسه الانتخابات المبكرة ضرورة لإعادة الثقة بالنظام السياسي.

من جهة أخرى، أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي أن تغيير قانون الانتخابات لم يأت بإرادة القوى السياسية بل بضغط من الشارع، موضحا أن الدوائر المتعددة تجعل المرشحين معروفين للناخبين، داعيا في الوقت نفسه الى إلغاء انتخابات الخارج بسبب التزوير والكلفة المرتفعة.

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