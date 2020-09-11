موظفون كرد يشكون حكومة كردستان إلى الكاظمي ويطلبون ربط رواتبهم ببغداد (فيديو)

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

طالب موظفون ومعلمون في محافظة السليمانية، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية مباشرة.



واحتشد موظفون ومعلمون كرد عن مبنى محافظة السليمانية بانتظار موكب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقدموا "استغاثة" إلى مرافقيه.

وقال أحد المحتشدين لـ "ناس كورد"، "نحن مجموعة من معلمي وموظفي السليمانية ونريد أن نتكلم مع مصطفي الكاظمى ولدينا مجموعة مطالب نريد نمناقشتها معه".

وتضمنت المطالب التي رصدتها كاميرا "ناس"، إنهاء ملف أزمة رواتب الموظفين عبر ربط الملف بالحكومة الاتحادية مباشرة، فيما شكا الموظفون مما وصفوه بـ"ظلم حكومة كردستان".

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