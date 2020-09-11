اللواء رسول يعلن آخر نتائج عمليات محافظة كركوك

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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لليوم الخامس على التوالي، يواصل الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وبعد أن تم القبض على هذا الارهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي القي القبض عليهم 10 عناصر، وقتيلين إثنين من بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية.

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

11 أيلول 2020

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