الحشد الشعبي يدمر ممرات سرية لداعش في ديالى

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / دمرت قوات الحشد الشعبي ممرات سرية لداعش ضمن خمسة قواطع امنية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحشد الشعبي دمر خمسة ممرات سرية كان تنظيم داعش يستخدمها في عمليات تسلل الى المناطق الزراعية والوعرة للاختباء ".واضاف :" ان القضاء على الممرات السرية لداعش يعد ضربة قاسية للتنظيم ،وان القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي تتواصل في تنفيذ المهام الامنية لملاحقة بقايا فلول داعش المبعثرة في بعض مناطق ديالى "./انتهى

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