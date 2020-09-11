الكهرباء يعلن موعد انطلاق تدريباته

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اعلن نادي الكهرباء ان الفريق سيخوض مرانه الاول مساء الاحد المقبل تحضيرا للموسم المقبل.وقال مدرب كرة الكهرباء عباس عطية للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" تمت دعوة اللاعبين للتجمع في العاصمة بغداد وسيحضر من يسكن في المحافظات الاخرى يوم السبت ، على ان تكون الوحدة التدريبية الاولى مساء الاحد ".واضاف :" ان ادارة النادي اكملت التحضير للتدريبات من خلال توفير سبل الوقاية الصحية ومواد التعقيم ، بالاضافة الى التأكد من سلامة اللاعبين وخلوهم من الاصابات وفق نتائج المسح المعتمدة من وزارة الصحة ".واشار عطية الى :" ان اللاعبين شعروا بالملل جراء التوقف الطويل ، وهذا يحتم علينا وضع منهاج تدريبي جيد يعيد الروح للفريق تدريجيا قبل انطلاق المنافسات ، وسنبذل جهودا حثيثة من اجل التأهب للدوري بشكل جيد".يشار الى ان نادي الكهرباء تأهل الى نهائي كأس العراق في النسخة الماضية على يد المدرب عباس عطية./انتهى

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