آخر اعداد المصابين بكورونا في العراق 

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة، و4597 إصابة اضافية، و3824 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 س...

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