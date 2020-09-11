2020/09/11 | 13:59 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة، و4597 إصابة اضافية، و3824 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 س...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر اعداد المصابين بكورونا في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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