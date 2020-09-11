حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة في العراق

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد....

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