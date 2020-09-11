لماذا قرر ترامب سحب قوات عسكرية من العراق الآن؟

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى المراقبون للشأن الإقليمي والعراقي أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب عدد من القوات الاميركية من العراق لم يكن على قدر مطلب العراقيين بالانس...

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