بينها فتاة لم تبلغ العشرين.. 3 وفيات بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

2020/09/11 | 13:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد الاصابات بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

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