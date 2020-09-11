يسرا البريطانية (14) - احمد جمعة

2020/09/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة يسرا القرمزي ( 1 )ولادته انبثقت من صيف قيض له أن يكون أشبه بيوم القيامة، امتلأت السماء بالغيوم السوداء وغطت الأرض رطوبة نزقة اختلطت فيها الروائح الكريهة للأجساد المحشورة في رقعة ضيقة من الأرض بمحاذاة الحدود الباكستانية الهندية، كانت ولادته تحت اسم "سميع الله الرحمن" لُف في أوراق بلاستيك لمنع لسعات الحشرات من تلويث جسده الطري حتى تتم مغادرة المنطقة الحدودية المشبعة بالدخان ورذاذ الغ ......





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