فيلم - لا تنظر بعيداً أبداً -عمل ملحمي يكشف جوهر عملية الإبداع، وجوهر الفن في علاقته بالحب والحياة . - علي المسعود

2020/09/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود يمثل تاريخ السينما الألمانية جزءاً مهماً من الثقافة السينمائية العالمية ، ويظهر تأثيرها بداية من عصر الأعمال الفنية الصامتة ، سواء في الجوانب التقنية أو في تحويل بعض الأعمال الروائية التي تركت بصماتها على الأدب العالمي لأفلام ونظراً لما مرت به ألمانيا من أحداث مختلفة تنوعت بين الحروب والدماء والتقسيم لعقود ، لذا فإن السينما الألمانية تعد أكثرمن غيرها ارتباطاً بتاريخ البلاد السياسي وتحولاته الاجتما ......





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