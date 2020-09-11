الإسلام في مكة ج 1 _ من سلسلة تاريخ محمد الصحيح - عباس علي العلي

2020/09/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الإسلام في مكةبعد ما يقارب من الأربع سنين مضت على البعث السري صار لزاما ووفقا للظروف التي خطط لها النبي محمد من ضرورات حفظ الأمر أن يجهر بالدعوة ويصدع بها علنا، الأسباب التي جعلت من أمر الجهر هي ذات الأسباب التي كانت عليها الدعوة السرية، ويمكن إجمالها بالنقاط التالية:.1. الأعتقاد النفسي والتهيؤ لمرحلة النشر من خلال وجود قاعدة من المؤمنين بالرسالة يمكنهم ومن خلال عمل منظم أن يتوسعوا في الد ......





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