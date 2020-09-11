2020/09/11 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق حيث بلغ عدد الذكور ١٦٨ والاناث ١٣٠ حيث سجلت بغداد ٦٨ والبصرة ٣٩ وذي قار ٣٣ حالة انتحار.

واضاف الغراوي في بيان ان “صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري”.

وتابع ان “اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا”.

وبين ان “هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتاهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار واطلاق حملة اعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها”.

التالي

منذ 52 دقيقة

الكمارك: إعادة إصدار إرسالية مواد غذائية مستوردة مخالفة في طريبيل

منذ ساعة واحدة

ضبط ادوية بشرية منتهية الصلاحية في محطة كمرك بوابة البصرة

منذ ساعة واحدة

القوات الامنية تنفذ إنزالاً في الأهوار في إطار حملة نزع السلاح

منذ 23 ساعة

الداخلية: الاحكام القضائية الصادرة بحق عناصر الشرطة المتهمين بالتمرد قابلة للتمييز

منذ يوم واحد

الناطق باسم الكاظمي يعلن اعتقال قيادي داعشي في الشرقاط

منذ يوم واحد

عمليات نزع السلاح غير المرخص تتواصل في ميسان لليوم الرابع على التوالي

منذ يومين

اعتقال متهم يتاجر بأجهزة اتصال لاسلكي ممنوعة في بغداد

منذ يومين

اعتقال متهم سرق 200 مليون دينار من مركبة

منذ يومين

اتلاف مواد مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي

منذ يومين

تركيا تشن غارات جوية في دهوك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (300 حالة انتحار في العراق في 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (300 حالة انتحار في العراق في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).