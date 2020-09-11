بالأرقام.. عدد حالات الانتحار في العراق منذ بداية 2020

2020/09/11 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مفوضية حقوق الانسان، عدد حالات الانتحار في العراق منذ بداية العام الحالي 2020.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق".وأضاف، ان "عدد الذكور {المنتحرين} بلغ ١٦٨ والاناث ١٣٠" مشيراً الى ان "العاصمة بغداد سجلت ٦٨ حالة، ومحافظة البصرة ٣٩ حالة، ومحافظة ذي قار ٣٣ حالة انتحار".وأوضح الغراوي، ان "صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري".وبين، ان "أغلب الأسباب التي دعت الى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الآسري والاستخدام السيء للتكنولوجيا".وتابع الغراوي، ان "هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار وإطلاق حملة اعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها".عمار المسعودي

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