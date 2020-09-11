رسول: قتل واعتقال 12 داعشياً بينهم 6 قيادات في الحويجة

2020/09/11 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسحلة يحيى رسول قتل واعتقال 12 ارهابيا من عصابات داعش من بينهم 6 قيادات.وذكر رسول في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "لليوم الخامس على التوالي، يواصل الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك".وبين ان "بعد أن تم القبض على هذا الارهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي القي القبض عليهم 10 عناصر، وقتيلين إثنين من بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات كانت".

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