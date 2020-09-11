عرض ماسة نادرة بحجم بيضة وزنها 102 قيراط للبيع بسعر خرافي

2020/09/11 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تعرض دار سوذبي للمزادات واحدة من أندر الماسات في العالم، بحجم بيضة وزنها 102 قيراط، للبيع في مزاد عبر الإنترنت بداية الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تصبح الماسة أغلى جوهرة يتم بيعها على الإطلاق إلى مزادات عبر الإنترنت، حيث من المنتظر أن تحقق ما بين 12 و30 مليون دولار.

وقالت دار سوذبي للمزادات إن الماسة البيضاء التي لا تشوبها شائبة، هي ثاني أكبر ماسة بيضاوية من نوعها تُعرض في مزاد.

وكانت الماسة الأكبر بوزن 118.28 قيراطا، وسجلت سعرا قياسيا بلغ 30.8 مليون دولار عندما بيعت في مزاد عام 2013.

وقال كويغ برونينغ، رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبي للمزادات بنيويورك: “بيع الماس من هذا العيار والحجم بما بين 11.9 مليون دولار إلى 33.7 مليون دولار”.انتهى/25

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