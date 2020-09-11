القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية غربي كركوك

2020/09/11 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الجمعة، القبض على 10 إرهابيين ،بينهم 6 قياديين بعمليات نوعية في كركوك.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة تلقته /المعلومة/، أنه”لليوم الخامس على التوالي، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك”.

وأضاف البيان أنه”وبعد أن تم القبض على هذا الإرهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي ألقي القبض عليهم 10 عناصر، من بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية إضافة إلى قتل إرهابيين اثنين “.انتهى/25

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