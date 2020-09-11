2020/09/11 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

قالت القوات المسلحة الإيرانية، إنها اختبرت طائرات مسيرة مفخخة في اليوم الثاني من مناورات تدوم 3 أيام أطلقت عليها تسمية “ذو الفقار99” وتجريها في بحر عمان جنوب البلاد.

وخلال هذه التمارين العسكرية، حلقت طائرة “سييمرغ” أو “العنقاء” على مدى 1000 كلم لتقصف هدفا عسكريا بحريا وتصيبه بقنابل وصفتها بالذكية والدقيقة من طراز “سديد”.

ومن بين الاختبارات التي أجراها الجيش الإيراني خلال المناورات ووصفها بالناجحة التجارب التي طبقها على طائرة “كمان 12” الهجومية وطائرات “أبابيل” المسيرة التي أصابت أهدافها بقنابل دقيقة وموجهة على حد قوله.

وأكد شهرام إيراني، الناطق باسم الجيش الإيراني بشأن المناورات، أن كل الأسلحة المستخدمة في المناورات الجارية إيرانية الصنع، مشيرا إلى ازدياد دقة الصواريخ التي بحوزة قوات بلاده.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: اختبرنا طائرات مسيرة دقيقة في مناورات “ذو الفقار99”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: اختبرنا طائرات مسيرة دقيقة في مناورات “ذو الفقار99”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).