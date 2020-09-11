النقل تصدر بيانا بشأن حركة القطارات بين بغداد والبصرة

2020/09/11 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل، استئناف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة ابتداء من يوم غد السبت.

وقال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد، طالب الحسيني، في بيان له، اليوم (11 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي بضرورة تقديم افضل الخدمات للمسافرين تم تهيئة كافة المستلزمات الصحية والوقائية لجميع القطارات و منها العاملة على خط بغداد - بصرة".

وأوضح ان "قطار المسافرين الاول ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة السابعة مساء ويمر بالمحطات الجنوبية (الحلة - الديوانية - السماوة - الناصرية) وصولا الى البصرة".

واضاف ان "القطار الثاني ينطلق من محطة قطار البصرة الساعة السابعة والنصف مساء ويمر بالمحطات ( الناصرية - السماوة - الديوانية - الحلة) وصولا الى بغداد".

يذكر ان وزارة النقل العراقية اتخذت سلسلة من الاجراءات الصحية الاحترازية ومنها تعفير وتطهير أبنيتها وارصفة المسافرين ومشتملات القطارات.

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