رئيس الجمهورية يستقبل الكاظمي في السليمانية

2020/09/11 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السليمانية.

وقال المكتب الاعلامي لرئي الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في محل اقامته بمدينة السليمانية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الذي يرافقه".

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