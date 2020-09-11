وسام سعدون يجدد الولاء لنفط ميسان

2020/09/11 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} جددت إدارة نادي نفط ميسان، تعاقدها مع المهاجم وسام سعدون، لموسم جديد، من أجيل قيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال رزاق فرحان مدرب نفط ميسان "وسام سعدون جدد تعاقده مع الفريق، ليواصل مسيرته مع النادي".وأضاف "نتمنى أن يواصل وسام سعدون، هوايته في هز شباك المنافسين، ويكون دعمًا كبيرًا لزملائه".وتابع "الفريق سيباشر تدريباته الجماعية اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث سيكمل جميع اللاعبين، الفحوصات الطبية والتأكد من سلامة الجميع، سنعمل على تطبيق شروط الوقاية الصحية التزامًا بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة".وأشار إلى أن نفط ميسان من الفرق الشبابية الجيدة، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة.يشار إلى أن نفط ميسان تعاقد مع رزاق فرحان لقيادة الفريق، خلفًا للمدرب السابق، أحمد دحام.

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