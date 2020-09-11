بالصور.. تعرف على “موديلات” نيسان الجديدة

2020/09/11 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت “نيسان” عن خطتها لإطلاق الجيل القادم من سيارتها الرياضية Z في 15 أيلول المقبل باسم Z بروتو الذي من المحتمل أن يتغير لاسم مختلف.

وبهدف ضغط النفقات ستحصل السيارة على الكثير من التصميم الحالي بدلاً من استحداث جديد.

وقد تتعدى قوتها 400 حصان من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر، مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 9 سرعات ومواد أعلى جودة وتقنيات حديثة في الداخلية.

نيسان فرونتير 2022 الشكل الجديد

ستحصل البيك اب على جيل جديد لموديل 2022، حيث ظهرت في لقطات تجسسية كما شوقت لها نيسان مؤخراً، ووفقاً للمصادر، فستحصل فرونتير الجديدة كلياً على نسخة معدلة من منصة F-Alpha الحالية، لتحسين أدائها على الطرق الوعرة، كما تعمل على تقليل صرفية الوقود من خلال تقليل وزنها.

ومن حيث القوة، فقد كشفت نيسان عن محرك V6 الجديد سعة 3.8 لتر بقوة 310 حصان كتحديث للبيك اب الحالية في فبراير الماضي، لذا قد يكون هو المحرك الأساسي للجيل القادم، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع خلفي قياسي، ويُتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت مبكر من العام المقبل لتُباع كموديل 2022.

نيسان قشقاي 2021 المحدثة

ظهرت قشقاي المحدثة أثناء اختبارها في إحدى المضامير السرية للصانع الياباني، وتُظهر الصور حصولها على الشبك الأمامي V المميز للعلامة، مع خلفية أكثر ديناميكية وسقف مائل، كما تبدو أكبر حجماً.

كما نتوقع حصولها على أحدث أنظمة السلامة والراحة، وتُشير التقارير إلى تخلي نيسان عن محركات الديزل كلياً لصالح محركات البنزين الهجينة، ومن المستبعد حصول الجيل الحالي على نسخة كهربائية بالكامل، كما يٌتوقع تدشينها قبل نهاية العام الجاري.

نيسان GT-R 2023

تسربت معلومات مؤخراً عن مواصفات GT-R 2023 الميكانيكية، والتي كان من المفترض إطلاقها كموديل 2020، لكن تم تأخير هذا الموعد، حيث يُتوقع أن تظهر كموديل 2023، وستحصل على محرك هجين يجمع بين محرك بنزين مع محرك كهربائي يستمد طاقته من بطاريات ليثيوم أيون.

المصدر : فريق سترايف

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