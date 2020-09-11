الناطق باسم القائد العام: عملية نوعية جديدة لجهاز مكافحة الإرهاب

2020/09/11 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن القاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.



وقال رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايلول 2020)، "لليوم الخامس على التوالي، يواصل الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك".

واضاف رسول انه "بعد أن تم القبض على هذا الارهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي القي القبض عليهم 10 عناصر، وقتيلين إثنين من بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية".

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