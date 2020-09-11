2020/09/11 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل سبع وفيات ونحو 400 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل سبع وفيات ونحو 400 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).