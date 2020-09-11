بالصور.. حرق إطارات على جسر ’’الزيتون’’ وسط الناصرية

2020/09/11 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أقدم محتجون غاضبون في ذي قار، الجمعة (11 أيلول 2020)، على حرق الإطارات فوق جسر الزيتزن وسط المدينة.

وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قاموا بحرق الإطارات على جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، بعد الاتفاق على فتحه".

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