2020/09/11 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وامانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل بنحو /50 / مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي.وجاء في بيان صادر عن الصندوق بحسب وكالة"سبوتنيك" :" من المتوقع ان يبدأ توريد اللقاح الى البرازيل في تشرين الثاني 2020، الامر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل ، كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتزويد جميع انحاء البرازيل باللقاح ".وفي اوائل شهر ايلول ، اعلنت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، على اساس اتفاقية ثنائية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، انها ستبدأ في اختبار لقاح"سبوتنيك - V" الروسي في تشرين الاول على/ 10/ الاف من العاملين الطبيين المتطوعين".وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتمت تسمية اللقاح "سبوتنيك V".كما افاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، بان الصندوق تلقى طلبات من اكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا.



في الوقت نفسه، اشار الى ان روسيا وافقت على انتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بانتاج 500 مليون جرعة في السنة".وبحسب "سبوتنيك " ان وزارة الصحة في روسيا الاتحادية قد اصدرت في الخامس والعشرين من آب، تصريحًا لمركز "غامالي" لاجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل ستتلقى نحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل ستتلقى نحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).