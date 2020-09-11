برهم صالح يستقبل الكاظمي في السليمانية

2020/09/11 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ، في مقر اقامته في مدينة السليمانية ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له ./انتهى2

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