الدفاعات السورية

2020/09/11 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب - الصورة للعربية نت

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