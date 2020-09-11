الوطنية المتعذره وتتفيه العراق؟(2/2) - عبدالامير الركابي

2020/09/11 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي يستوجب الانتقال الى المنظور التاريخي الازدواجي التحولي، استعدادا ماكانت أسبابه قد توفرت وقتها، لاذاتيا، ولا على صعيد النموذج الأوربي المنقول او المرجو، كمثل الاستعداد الأساسي والمنطلقي التاسيسي لاي منهجية بحث مطابقة للحالة من حيث اليات التشكل وقوانينه، ومنها وفي مقدمتها "قانون النمو والتشكل من اسفل"، الذي يفصح عن مدى وعمق المغالطة والتهافت النظري والمنهجي الذي جرى استعماله ف ......





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