الانبار تشهد اول صلاة جمعة وخطباء المساجد يطالبون الالتزام بالاجراءات الوقائية

2020/09/11 | 14:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

شهدت مدن الانبار، الجمعة، اقامة اول صلاة جمعة منذ فرض اجراءات كورونا في عموم مدن المحافظة .وقال الشيخ نجم عبدالله العبيدي امام وخطيب جمعة ناحية البغدادي اثناء خطبته في جامع البغدادي ونقلته وكالة / المعلومة/ ان ” مرض كورونا وحد العراقيين من خلال مواقف مواطنية في التبرع ببلازما الدم بين محافظة واخرى في صورة اثبتت للعالم تماسك ابناء الشعب الواحد في اظنك الظروف شدة حيت شهدت الانبار قدوم مواطنين من محافظات الجنوب لتبرع ببلازما الدوم لإخوانهم المصابين بفيروس كورونا من ابناء الفلوجة ومناطق اخرى لانقاد حياتهم تلك هي الصورة الجميلة التي افرزتها جائحة كورونا “.واضاف العبيدي ان” 60 مسجد في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار شهدت للمرة الاولى اقامة صلاة الجمعة وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس المرض ، مبينا ان” الجميع مطالب بتطبيق قرارات خلية الازمة ودعم جهود القوات الامنية في ملاحقة المطلوبين للقضاء والحفاظ على المكتسبات التي حققتها القوات الامنية في حفظ امن واستقرار المناطق المحررة “.



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