ما كتبه الكاظمي عن طالباني

2020/09/11 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضريح رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني، في تلة دباشان بمدينة السليمانية.





وكان في استقبال الكاظمي، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد.

وكتب رئيس الوزراء في دفتر الذكريات الموجود على الضريح كلمة للراحل طالباني، فيما يأتي نص الكتابة:

"أزور اليوم قبر أحد عظماء العراق ومؤسس النظام الديمقراطي في العراق الذي تعلمنا منه كثيراً، مام جلال سوف يذكرك التاريخ بكل فخر واعتزاز".

وقال الكاظمي للصحفيين: ان الراحل طالباني كان رمزا لجميع العراقيين ولعب دورا كبيرا في بناء العراق الجديد، هو الذي علمنا كل شيء".

عمار المسعودي

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