في زيارته للضريح.. الكاظمي: طالباني علمنا كل شيء

2020/09/11 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضريح رئيس الجهورية الأسبق الراحل جلال طالباني في تلة دباشان بمدينة السليمانية التي وصلها اليوم.





وكان في استقبال الكاظمي، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني.

ووضع الكاظمي خلال زيارته اكليلا من الزهور على ضريح طالباني تعبيرا عن تقديره الكبير للدور المهم للرئيس الراحل على مستوى العراق والمنطقة والعالم.

وقال الكاظمي للصحفيين: ان الراحل طالباني كان رمزا لجميع العراقيين ولعب دورا كبيرا في بناء العراق الجديد، هو الذي علمنا كل شيء".

عمار المسعودي

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