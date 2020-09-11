الكاظمي يجتمع بالمسؤولين في محافظة السليمانية

2020/09/11 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى السليمانية، ضمن الزيارة التي يقوم بها الى إقليم كردستان.

الكاظمي وفور وصوله اجتمع بمحافظ السليمانية وعدد من المسؤولين المحليين ورؤساء الدوائر الإدارية في المحافظة، حيث استمع الى إيجاز قدّمه المسؤولون المحليون عن واقع المدينة الخدمي، وأبرز ملفات الأوضاع العامة فيها.

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